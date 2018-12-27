ГосЧС расчистила проблемные участки дорог в Полтавской области

Ограничения на въезд автомобильного транспорта сняты в Кировоградской и Черкасской областях.

В Полтавской области спасатели за ночь расчистили проблемные участки дорог М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

На местах возможного осложнения движения дежурит снегоуборочная техника облавтодора и инженерная техника ГосЧС. По состоянию на 7 часов утра движение автомобильного транспорта на междугородних дорогах полностью обеспечено.

За прошедшие двое суток спасатели оказали помощь в буксировке более 1300 транспортных средств, в которых находились около 2600 человек. К спасательным и вспомогательным работам привлекались более 500 человек и 140 единиц техники.

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Из-за срабатываний автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 104 населенных пункта в пяти областях: Днепропетровская - 65, Полтавская - 18, Кировоградская - 10, Донецкая - 8 и Черновицкая - 3. Восстановление электроснабжение выполняют бригады облэнерго.

Напомним, накануне из-за сложных погодных условий полиция закрывала въезд любого автомобильного траспорта в Полтавскую область из-за образовавшихся заторов.