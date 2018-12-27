За месяц на Волынской таможне растаможили "евроблях" на 100 млн гривен

С 25 ноября на таможне оформили почти 1700 автомобилей.

За месяц после вступления в силу нового закона об автомобилях на иностранной регистрации на Волынской таможне было оформлено 1694 автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба фискальной службы в области.

"За месяц с 25 ноября, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство о выпуске в свободное обращение подержанных легковых автомобилей с иностранной регистрацией, в зоне деятельности Волынской таможни ГФС по декларациям граждан, которые ранее пользовались автомобилями в таможенных режимах "транзит" или "временный ввоз", оформили 1694 автомобиля", - говорится в сообщении.

Сбор от таможенного оформления автомобилей составил более 110,5 млн гривен.

Отмечается, что 937 автомобилей были оформлены без выезда за границу, на внутреннем таможенном посту "Луцк". Остальные оформлялись на таможенном посту "Ковель".

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон, который предусматривает существенное повышение штрафов за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

В тот же день был принят закон с новой формулой акцизного налога для растаможки "евроблях", который будет рассчитываться как умножение базовой ставки на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет). Базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем и 75 евро для дизельных. Для крупнолитражных автомобилей - 100 евро и 150 евро соответственно.

25 ноября законы №2611-VIII и №2612-VIII о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации вступили в силу.