Полицейский в Киеве получил травму в драке с угонщиками автомобиля

Трое правонарушителей задержаны.

Полицейский в Киеве получил травму в драке с угонщиками автомобиля
Фото: Виталий Мирошниченко

Сегодня днем в Киеве при задержании угонщиков получил травму полицейский. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение об угоне авто на улице Вискозная. На место преступления выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как трое неизвестных завладели автомобилем.

Злоумышленники дождались, когда охранник покинет помещение, разбили стекло и проникли в помещение. Оттуда они похитили монитор, керамическую плитку и ключи от иномарки.

Во время задержания злоумышленники спровоцировали драку, в результате которой работник патрульной полиции получил телесные повреждения.

Уроженцы Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 рождения задержаны, им вменяют незаконное завладение транспортным средством и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Максимальные санкции по этим статьям - 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб.


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