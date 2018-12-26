Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метро
Проезд подорожает в 2019 году, точная сумма еще не известна.
В 2019 году харьковчанам следует ожидать повышения стоимости проезда в метрополитене. Об этом сегодня сообщил городской голова Геннадий Кернес, пишет "Харьков Тудей".
"Метрополитен подал такую заявку, потому что электроэнергия выросла в цене, минимальная зарплата выросла. К тому же, на забывайте, что мы обновляем подвижной состав в метро", - сказал Кернес.
Мэр не сообщил, на сколько подорожает проезд в подземке, сославшись на то, что не ведет тарифные расчеты. Также он не назвал точную дату подорожания.
Напомним, стоимость проезда в электротранспорте Харькова повышали в марте 2017 и 2018 года. Сейчас стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Харькова составляет 4 гривны, в метро — 5 гривен.
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26.12.2018 12:39