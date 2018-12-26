Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метро

Проезд подорожает в 2019 году, точная сумма еще не известна.

Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в харьковском метро
Станция "Киевская" в Харьковском метрополитене
Фото: tov-tob.livejournal.com

В 2019 году харьковчанам следует ожидать повышения стоимости проезда в метрополитене. Об этом сегодня сообщил городской голова Геннадий Кернес, пишет "Харьков Тудей".

"Метрополитен подал такую заявку, потому что электроэнергия выросла в цене, минимальная зарплата выросла. К тому же, на забывайте, что мы обновляем подвижной состав в метро", - сказал Кернес.

Мэр не сообщил, на сколько подорожает проезд в подземке, сославшись на то, что не ведет тарифные расчеты. Также он не назвал точную дату подорожания.

Напомним, стоимость проезда в электротранспорте Харькова повышали в марте 2017 и 2018 года. Сейчас стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Харькова составляет 4 гривны, в метро — 5 гривен.


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