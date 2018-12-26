Кинологи и криминалисты МВД получили 29 новых Renault

В каждом главке теперь есть одна-две специализированные машины.

Кинологи и криминалисты МВД получили 29 новых Renault
Полицейские кинологи получили новые автомобили
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев передали 29 новых автомобилей 15 кинологическим и 14 криминалистическим службам в областях.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Каждый из вас теперь будет иметь возможность реализовать свою профессиональную компетентность. Профессиональная компетентность и честность - то чего мы хотим от каждого полицейского", - сказал Аваков.

По его словам, на конец 2018 года кинологические, криминалистические и взрывотехнические подразделения Нацполиции в областях полностью укомплектованы.

Фото: mvs.gov.ua

"Фактически на конец года Национальная полиция сформировала эти три подразделения (кинологи, криминалисты, взрывотехники) по всей стране. Теперь мы можем думать о дополнительных, более дорогих, но в также необходимых вещах, но уже со следующего года", - добавил глава МВД.

Князев, в свою очередь, подчеркнул важную роль кинологов в превентивной работе и во время раскрытия преступлений.

"2018 год мы заканчиваем тем, что в каждом главном управлении на местах есть специально оборудованный автомобиль для взрывотехников, специально оборудованный автомобиль для криминалистической лаборатории, а в большинстве областей - по два. Потому что есть большая нагрузка на эту службу. И теперь мы имеем автомобиль в каждом кинологическом центре. Работа кинологов также очень важна. Искать взрывчатку, преступника, задерживать правонарушителя, спасать, даже вытаскивать из снежных заносов - это все офицер-кинолог с собакой", - сказал глава Нацполиции.

В МВД отмечают, что новые авто Renault Dokker получили подразделения кинологических служб в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также автомобили Renault Duster передали криминалистам в Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской и Черновицкой областях. Также четыре Renault Master переданы для криминалистических служб в Луганской, Николаевской и Черкасской областях и Главного следственного управления Нацполиции.

"Автомобили для криминалистов доукомплектованы криминалистическим чемоданами, камерами, фотоаппаратами, ноутбуками, принтерами, планшетами, фонарями со светофильтрами и осветителями. Вся техника приобретена за средства госбюджета", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее МВД запретило использовать служебных собак не по назначению и рекомендовало надевать на них бронежилеты.


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