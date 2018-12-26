Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева

В среду также состоится и первый международный рейс - чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх.

Международный аэропорт "Николаев" принял первый рейс из Киева авиакомпании Dream Wind, которая будет выполнять перелеты по этому маршруту на регулярной основе.

Boeing 737-300 приземлился в 10:06, сообщает "Центр транспортных стратегий".

Как сообщалось, билеты на рейс Киев-Николаев-Киев начали продавать с 30-процентной скидкой - за 1680 гривен вместо 2400. Однако, воспользоваться системой бронирования и купить билет на сайте Николаевского аэропорта не получалось из-за недоработок сайта. Вместе с тем, процесс бронирования можно осуществить по телефону, а оплатить билет - в кассе непосредственно перед вылетом.

Отмечается, что 26 декабря обратный рейс из Николаева в Киев (Жуляны) не состоится. Ближайший перелет в столицу запланирован на 29 декабря. В тот же день состоится и рейс Киев-Николаев.

В среду также состоится и первый международный рейс из аэропорта Николаев - чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх выполнит другая украинская авиакомпания - SkyUp. Известно, что по состоянию на 25 декабря на рейс в Египет уже были проданы все места.

"Рейсы на Шарм-эль-Шейх будут регулярными. Следующий, за завтрашним, состоится 2 января 2019 года", - сообщил во вторник директор николаевского аэропорта Федор Барна.

Напомним, 19 ноября из аэропорта "Николаев" впервые после многолетнего перерыва вылетел самолет. Тестовый полет был выполнен успешно.

Последний регулярный рейс в Николаев состоялся весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги. В 2017 году в аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала.