В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб

Ее задержали патрульные.

В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
Не справившись с управлением, "угонщица" врезалась в столб
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали женщину, которая угнала легковой автомобиль и попала на нем в аварию.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы женщина угнала автомобиль и спровоцировала дорожную аварию. На место происшествия выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и врачи.

Как выяснилось, мужчина - владелец авто - предложил женщине ее подвезти. Однако, во время поездки между ним и пассажиркой возникла ссора, и он решил ее высадить. Добровольно покинуть салон женщина отказалась, а когда водитель вышел из машины, чтобы принудительно ее высадить, она пересела на водительское сиденье и поехала. Однако, не справившись с управлением, женщина врезалась в электроопору.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Угонщицу" задержали и доставили в управление полиции. Ею оказалась 36-летняя киевлянка, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

По предварительной информации, на момент совершения правонарушения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством). Фигурантке объявлено о подозрении. В настоящее время суд отпустил ее под личное обязательство.

Напомним, ранее в Бориславе женщина угнала автомобиль, который без ее ведома продал муж.


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