ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря

Погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта.

ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря
Фото: Suchat Pederson

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 26-27 декабря в большинстве областей Украины.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в среду - четверг 26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду ночью -4…-10 градусов, ночью 0…-6 мороза, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны повышение до -3 мороза и +3 градусов тепла.

"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - предупреждают в ГосЧС.

Напомним, ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Кременчуг приостановили обучение в школах.

Ранее КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадом.


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