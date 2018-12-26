Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"
На момент возгорания внутри было семь пассажиров и три члена экипажа.
Ночью 25 декабря на дороге М-07 "Киев - Ковель" сгорел двухэтажный автобус Neoplan, выполнявший рейс из столицы Украины в Варшаву.
Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
Пожар произошел возле остановки в селе Марьяновка Ковельского района. На момент возгорания внутри было десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Они успели покинуть транспортное средство самостоятельно, никто не пострадал.
Автобус уничтожен. Его потушили в течение часа, около 4:02 утра.
Один из свидетелей происшествия Евгений Середа в фейсбуке сообщил, что пассажиры выжили фактически случайно. "Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там где начало гореть. Марина проснулась и разбудила меня, я начал орать: пожар. И мы спасли людей. Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктов горения пластика, и роль играли секунды. И то, что милостью Божьей проснулась Марина", - написал он.
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