Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"

На момент возгорания внутри было семь пассажиров и три члена экипажа.

Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"
Фото: facebook.com/eugene.sereda

Ночью 25 декабря на дороге М-07 "Киев - Ковель" сгорел двухэтажный автобус Neoplan, выполнявший рейс из столицы Украины в Варшаву.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Пожар произошел возле остановки в селе Марьяновка Ковельского района. На момент возгорания внутри было десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Они успели покинуть транспортное средство самостоятельно, никто не пострадал.

Автобус уничтожен. Его потушили в течение часа, около 4:02 утра.

Один из свидетелей происшествия Евгений Середа в фейсбуке сообщил, что пассажиры выжили фактически случайно. "Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там где начало гореть. Марина проснулась и разбудила меня, я начал орать: пожар. И мы спасли людей. Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктов горения пластика, и роль играли секунды. И то, что милостью Божьей проснулась Марина", - написал он.


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