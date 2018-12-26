В Киев доставили последние трамваи по контракту с Pesa
Теперь в столице есть 47 польских трамваев.
В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс".
Как сообщает профильное издание "ЦТС", теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году.
Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.
26 декабря 2016 года Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП "Киевпастранс" - на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.
В июле 2017 года Pesa выиграла тендер на поставку еще 40 низкопольных трамваев в Киев, договор на 61 млн евро был подписан в августе того же года. Ожидалось, что все 40 трамваев будут в Киеве до конца 2017 года, но выполнение контракта затянулось по вине Украины. Кроме того, из-за изменений валютного курса, в итоге партию из 40 трамваев, предусмотренную договором, сократили до 37.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
26.12.2018 05:21