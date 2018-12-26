В Киев доставили последние трамваи по контракту с Pesa

Теперь в столице есть 47 польских трамваев.

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс".

Как сообщает профильное издание "ЦТС", теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году.

Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

26 декабря 2016 года Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП "Киевпастранс" - на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.