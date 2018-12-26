В Киев доставили последние трамваи по контракту с Pesa

Теперь в столице есть 47 польских трамваев.

В Киев доставили последние трамваи по контракту с Pesa
Фото: facebook.com/merkieva

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс".

Как сообщает профильное издание "ЦТС", теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году.

Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

26 декабря 2016 года Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП "Киевпастранс" - на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.

В июле 2017 года Pesa выиграла тендер на поставку еще 40 низкопольных трамваев в Киев, договор на 61 млн евро был подписан в августе того же года. Ожидалось, что все 40 трамваев будут в Киеве до конца 2017 года, но выполнение контракта затянулось по вине Украины. Кроме того, из-за изменений валютного курса, в итоге партию из 40 трамваев, предусмотренную договором, сократили до 37.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабряГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
В Украине заработал электронный кабинет водителяВ Украине заработал электронный кабинет водителя
Daimler испытает электрические грузовики на Западном побережье СШАDaimler испытает электрические грузовики на Западном побережье США
Блок рекламы


Похожие новости
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактораПод Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора
МВД получило первые вертолеты по контракту с Airbus
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сопротивлялся полицииВ Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сопротивлялся полиции
В Киеве возле ВДНГ сгорел грузовик с водителемВ Киеве возле ВДНГ сгорел грузовик с водителем
Пассажирские поезда задерживаются в пути из-за обрыва сети под КиевомПассажирские поезда задерживаются в пути из-за обрыва сети под Киевом
Полиция ограничила движение габаритного транспорта в Киевской и Житомирской областяхПолиция ограничила движение габаритного транспорта в Киевской и Житомирской областях
Последние новости
Подгружаем последние новости