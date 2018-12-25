Илон Маск пообещал, что Tesla компенсирует клиентам упущенные налоговые льготы

Илон Маск пообещал, что Tesla компенсирует клиентам упущенные налоговые льготы

Исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компания, производящая электромобили, возместит расходы клиентов, если из-за задержек с поставками автомобилей они упустят значительные налоговые льготы от государства.

В результате серьёзного пересмотра налогов, проведённого Конгрессом США в конце прошлого года, стимулы в виде налоговых льгот, которые снижают стоимость электромобилей, теперь доступны только для первых 200 000 автомобилей, проданных конкретным производителем. Налоговые послабления затем уменьшаются на 50 % каждые шесть месяцев, пока не прекратятся.

Ранее в этом году Tesla заявила, что автомобили, заказанные до 15 октября, будут иметь право на полную налоговую скидку в размере $7500, и что клиенты получат свои машины к концу года. С 1 января 2019 года налоговая скидка упадёт до $3750. В связи с тем, что в 2018 году осталось всего несколько дней, некоторые клиенты, всё ещё ожидающие своих автомобилей, решили пожаловаться на задержки и отсутствие обратной связи с Tesla.

На днях на вопрос пользователя в Twitter о том, что будет, если автомобили не прибудут вовремя, господин Маск пообещал, что Tesla в таком случае возьмёт на себя разницу в налоговых льготах. Впрочем, одновременно он заявил, что, несмотря на сложности, до конца года будут исполнены все предварительные заказы на электромобиль среднего класса Model 3, который, как надеется Tesla, является ключом к успеху.

Илон Маск пообещал, что Tesla компенсирует клиентам упущенные налоговые льготы


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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