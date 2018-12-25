Илон Маск пообещал, что Tesla компенсирует клиентам упущенные налоговые льготы

Исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компания, производящая электромобили, возместит расходы клиентов, если из-за задержек с поставками автомобилей они упустят значительные налоговые льготы от государства.

В результате серьёзного пересмотра налогов, проведённого Конгрессом США в конце прошлого года, стимулы в виде налоговых льгот, которые снижают стоимость электромобилей, теперь доступны только для первых 200 000 автомобилей, проданных конкретным производителем. Налоговые послабления затем уменьшаются на 50 % каждые шесть месяцев, пока не прекратятся.

Ранее в этом году Tesla заявила, что автомобили, заказанные до 15 октября, будут иметь право на полную налоговую скидку в размере $7500, и что клиенты получат свои машины к концу года. С 1 января 2019 года налоговая скидка упадёт до $3750. В связи с тем, что в 2018 году осталось всего несколько дней, некоторые клиенты, всё ещё ожидающие своих автомобилей, решили пожаловаться на задержки и отсутствие обратной связи с Tesla.

На днях на вопрос пользователя в Twitter о том, что будет, если автомобили не прибудут вовремя, господин Маск пообещал, что Tesla в таком случае возьмёт на себя разницу в налоговых льготах. Впрочем, одновременно он заявил, что, несмотря на сложности, до конца года будут исполнены все предварительные заказы на электромобиль среднего класса Model 3, который, как надеется Tesla, является ключом к успеху.



