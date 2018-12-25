КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадом

Столичные власти предупреждают о надвигающейся непогоде.

?КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадом
Метеорологи прогнозируют сильный снегопад
Фото: Suchat Pederson

В связи с ухудшением погодных условий в Киеве 25 декабря, жителей просят не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, которые оперативно очищаются от снега.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

"В связи с прогнозируемым резким снижением температуры воздуха и гололедом, а также снегопадом и метелью, призываем киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторов на автодорогах столицы.Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

Пешеходов также просят быть максимально осторожными, передвигаясь по городу.

Водителям, в частности, в КГГА советуют: соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; включать габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом не используйте автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам столичные власти рекомендуют: "ходите неспеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву; не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие; при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах; если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу; будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом".

Напомним, ранее непогода обесточила 170 населенных пунктов в разных областях Украины.


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