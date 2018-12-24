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Ford GT выставили против Lamborghini Aventador Ролик, посвященный новой гонке, появился на YouTube-канале DragTimes. Lamborghini Aventador оснащается 6,5-литровым V12, способным выдавать 690 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Ford GT же оборудован 3,5-литровым V6, выдающим 647 л.с. и 745 Нм крутящего момента.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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