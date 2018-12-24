Пассажирский поезд Харьков - Рахов сбил насмерть человека в Лубнах
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
Вечером 22 декабря на железнодорожном пути в Лубнах (Полтавская область) под поезд Харьков - Рахов попал 31-летний местный житель.
Как сообщила пресс-служба полиции, он погиб от полученных травм на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.3 ст.276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения.
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
Из-за происшествия движение поезда было задержано на 11 минут.
Напомним, 15 декабря в Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину.
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