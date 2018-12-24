Новостей.COM ⇒ Транспорт

Пассажирский поезд Харьков - Рахов сбил насмерть человека в Лубнах Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Фото: poltava.to Вечером 22 декабря на железнодорожном пути в Лубнах (Полтавская область) под поезд Харьков - Рахов попал 31-летний местный житель. Как сообщила пресс-служба полиции, он погиб от полученных травм на месте происшествия. По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.3 ст.276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Из-за происшествия движение поезда было задержано на 11 минут. Напомним, 15 декабря в Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.