Пассажирский поезд Харьков - Рахов сбил насмерть человека в Лубнах

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Пассажирский поезд Харьков - Рахов сбил насмерть человека в Лубнах
Фото: poltava.to

Вечером 22 декабря на железнодорожном пути в Лубнах (Полтавская область) под поезд Харьков - Рахов попал 31-летний местный житель.

Как сообщила пресс-служба полиции, он погиб от полученных травм на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.3 ст.276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Из-за происшествия движение поезда было задержано на 11 минут.

Напомним, 15 декабря в Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину.


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