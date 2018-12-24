Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров

Последний регулярный рейс в этот аэропорт был совершен весной 2013 года.

?Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Аэропорт в Николаеве
Фото: nikvesti.com

Первый рейс из "Международного аэропорта Николаев" в Киев, назначенный на 22 декабря, был отменен из-за низкого процента продажи билетов. Об этом заявил замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, пишут "НикВести".

"В связи с низким процентом продажи билетов, ... первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени, чтобы люди узнали, что есть такая возможность", - заявил Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Николаев" до конца года готовится принять первый регулярный авиарейс из Киева.

Регулярные перелеты из Киева в Николаев собирались запустить с 21 декабря из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Напомним, 19 ноября из аэропорта "Николаев" впервые после многолетнего перерыва вылетел самолет. Тестовый полет был выполнен успешно.

Последний регулярный рейс в аэропорт Николаева был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году в аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала. В конце 2018 года из Николаева планируют запустить первые международные чартерные рейсы.


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