Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора
У всех травмы лица и головы.
На автомобильной дороге Киев – Обухов в Киевской области произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщили в ГосЧС.
Авария произошла 22 декабря в 14:45.
"Прибыв на место, спасатели приступили к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Кроме того, фельдшер группы оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая кроме травмы лица получила еще и травму ноги", - говорится в сообщении.
Пострадавших передали врачам скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП выясняют представители Национальной полиции.
Напомним, ранее на Волыни перевернулась маршрутка. Пострадали 11 человек. Одного из пассажиров спасателям пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента.
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23.12.2018 09:10