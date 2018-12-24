Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора

У всех травмы лица и головы.

Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора
В ДТП пострадали семь человек
Фото: dsns.gov.ua

На автомобильной дороге Киев – Обухов в Киевской области произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщили в ГосЧС.

Авария произошла 22 декабря в 14:45.

"Прибыв на место, спасатели приступили к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Кроме того, фельдшер группы оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая кроме травмы лица получила еще и травму ноги", - говорится в сообщении.

Пострадавших передали врачам скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняют представители Национальной полиции.

Напомним, ранее на Волыни перевернулась маршрутка. Пострадали 11 человек. Одного из пассажиров спасателям пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента.


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