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BMW M5 Competition против Mercedes-AMG E 63 S: дрэг-гонка Гонку организовало издание Carwow. BMW M5 Competition оснащается 4,4-литровым твин-турбо V8, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как Mercedes-AMG E 63 S — 4-литровым твин-турбо мощностью 612 л.с. Машины сравнили в дрэг-гонке при старте с места, в гонке по прямой при старте примерно с 80 километров в час, а также в испытании на торможение.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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