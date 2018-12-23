2018-12-23
BMW M5 Competition против Mercedes-AMG E 63 S: дрэг-гонка
Гонку организовало издание Carwow. BMW M5 Competition оснащается 4,4-литровым твин-турбо V8, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как Mercedes-AMG E 63 S — 4-литровым твин-турбо мощностью 612 л.с.
Машины сравнили в дрэг-гонке при старте с места, в гонке по прямой при старте примерно с 80 километров в час, а также в испытании на торможение.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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