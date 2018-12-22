На Волыни перевернулась маршрутка, 11 пострадавших

Одного из пассажиров спасателям пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента.

На Волыни перевернулась маршрутка, 11 пострадавших
Водитель маршрутки выполнял обгон и съехал в кювет.
Фото: volyn.dsns.gov.ua

В Волынской области маршрутка сообщением "Лесная песня - Нововолынск" съехала в кювет и перевернулась, в результате чего 11 пассажиров получили телесные повреждения. Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

Авария произошла вчера, 21 декабря, около 16:30.

"На автодороге вблизи села Чмикос Любомльского района микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 313» съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одиннадцать пассажиров маршрутки получили телесные повреждения, пятерых из них госпитализировали ", - говорится в сообщении.

За рулем маршрутки находился 49-летний житель Шацкого района. По информации правоохранителей, водитель выполнял маневр обгона, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

Всего в автобусе находилось 18 пассажиров. Одного из них спасателям пришлось извлекать из салона маршрутки с помощью специнструмента.

"Спасатели деблокировали из салона автомобиля мужчину пожилого возраста, который из-за полученных травм не мог сам передвигаться. С помощью гидроинструмента сотрудники ГосЧС демонтировали металлические конструкции транспортного средства, добрались до пострадавшего, и на носилках передали медикам", - говорится в сообщении ГосЧС.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера под Киевом перевернулась маршрутка, в результате 8 людей пострадали.Водитель не справился с управлением на гололеде.


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