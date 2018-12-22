В Украине заработал электронный кабинет водителя

Узнать информацию об автомобиле или оплатить штраф теперь можно онлайн.

В Украине заработал электронный кабинет водителя
Электронный кабинет водителя
Фото: hsc.gov.ua

В пятницу, 21 декабря, в Украине заработал сервис "Электронный кабинет водителя", с помощью которого можно узнать информацию о своих автомобилях и водительских правах, проверить и оплатить штрафы, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду, а также записаться в электронную очередь в сервисные центры Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги". Доступ к нему осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

"Отныне гражданам больше не придется сталкиваться с коррупционными схемами, чтобы узнать информацию об автомобиле при его покупке. Электронный кабинет водителя дает исчерпывающую информацию о любом авто по VIN-коду - количество владельцев, в скольких ДТП он побывал и тому подобное", - написал в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее большинство административных и сервисных услуг водителям предоставляли только непосредственно в сервисных центрах МВД. Интересующую информацию об автомобиле или правах можно было узнать только после личного обращения граждан, информацию о штрафах - только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.

Напомним, ранее Гройсман рассказал о развитии электронных государственных услуг в Украине. По его словам, внедрение таких услуг позволит минимизировать коррупцию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
15-летний подросток погиб на Буковине, катаясь на санках, прицепленных к авто15-летний подросток погиб на Буковине, катаясь на санках, прицепленных к авто
Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27
Девушки автовыставки Essen Motor Show 2018Девушки автовыставки Essen Motor Show 2018
В Украине заработал электронный кабинет водителяВ Украине заработал электронный кабинет водителя
Су-27 разбился в Житомирской области, пилот погибСу-27 разбился в Житомирской области, пилот погиб
Блок рекламы


Похожие новости
Kia научится распознавать эмоции водителяKia научится распознавать эмоции водителя
Во Львове задержали пьяного водителя, который намеренно сбил патрульногоВо Львове задержали пьяного водителя, который намеренно сбил патрульного
Без водителя: в Норвегии началась эксплуатация беспилотных грузовиковБез водителя: в Норвегии началась эксплуатация беспилотных грузовиков
В Запорожской области полиция разыскивает водителя, сбившего двух школьниковВ Запорожской области полиция разыскивает водителя, сбившего двух школьников
Порошенко предлагает Ryanair создать хаб Ryanair в УкраинеПорошенко предлагает Ryanair создать хаб Ryanair в Украине
В Житомирской области из-за водителя "Москвича" разбились две фурыВ Житомирской области из-за водителя "Москвича" разбились две фуры
В Одессе полицейские со стрельбой задержали ехавшего по "встречке" водителяВ Одессе полицейские со стрельбой задержали ехавшего по "встречке" водителя
США предложили Украине фрегаты типа "Оливер Хазард Перри"США предложили Украине фрегаты типа "Оливер Хазард Перри"
Средняя цена на автогаз в Украине превысила 16 грнСредняя цена на автогаз в Украине превысила 16 грн
В польском городе Лодзь пьяный 20-летний украинец устроил смертельное ДТПВ польском городе Лодзь пьяный 20-летний украинец устроил смертельное ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости