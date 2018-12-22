В Украине заработал электронный кабинет водителя
Узнать информацию об автомобиле или оплатить штраф теперь можно онлайн.
В пятницу, 21 декабря, в Украине заработал сервис "Электронный кабинет водителя", с помощью которого можно узнать информацию о своих автомобилях и водительских правах, проверить и оплатить штрафы, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду, а также записаться в электронную очередь в сервисные центры Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги". Доступ к нему осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.
"Отныне гражданам больше не придется сталкиваться с коррупционными схемами, чтобы узнать информацию об автомобиле при его покупке. Электронный кабинет водителя дает исчерпывающую информацию о любом авто по VIN-коду - количество владельцев, в скольких ДТП он побывал и тому подобное", - написал в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман.
Ранее большинство административных и сервисных услуг водителям предоставляли только непосредственно в сервисных центрах МВД. Интересующую информацию об автомобиле или правах можно было узнать только после личного обращения граждан, информацию о штрафах - только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.
Напомним, ранее Гройсман рассказал о развитии электронных государственных услуг в Украине. По его словам, внедрение таких услуг позволит минимизировать коррупцию.
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