МВД получило первые вертолеты по контракту с Airbus

Национальная гвардия и ГосЧС получили по геликоптеру H225.

Министерство внутренних дел получило два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе у НГУ и ГСЧС", - написал министр Арсен Аваков в своем твиттере в пятницу.

Напомним, 14 июля МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.


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