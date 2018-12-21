МВД получило первые вертолеты по контракту с Airbus
Национальная гвардия и ГосЧС получили по геликоптеру H225.
Министерство внутренних дел получило два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.
"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе у НГУ и ГСЧС", - написал министр Арсен Аваков в своем твиттере в пятницу.
Напомним, 14 июля МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.
МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.
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21.12.2018 02:31