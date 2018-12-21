Kia научится распознавать эмоции водителя

Интерактивная экспозиция Kia на выставке потребительской электроники CES называется Space of Emotive Driving — «Пространство эмоционального вождения». Её краеугольный камень — система R.E.A.D., которая разработана совместно с группой специалистов Media Lab из Массачусетского технологического института (США). Технология R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving) использует искусственный интеллект для распознавания биосигналов и анализа эмоционального состояния водителя.

На основе данных о настроении и самочувствии водителя система оптимизирует окружающее пространство в салоне автомобиля с учётом персональных предпочтений, делая пребывание в салоне автомобиля более комфортным и уютным. Да, именно пребывание, а не вождение — потому что технология R.E.A.D. разработана, конечно же, с прицелом на автономное передвижение. По замыслу корейцев, это поможет использовать автопилот более продуктивно.



