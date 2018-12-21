Эксперты установили скорость движения автомобиля Зайцевой перед ДТП

В вопросе о том, нарушил ли правила Дронов, однозначного ответа пока нет.

Эксперты установили скорость движения автомобиля Зайцевой перед ДТП
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: YouTube

Эксперты установили среднюю скорость автомобиля Lexus, за рулем которого в момент прошлогодней аварии в Харькове находилась Елена Зайцева. Об этом сообщает местное издание "Харьков Тудей".

20 декабря Киевский районный суд Харькова продолжил рассмотрение по делу смертельного ДТП на улице Сумской. Адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова ходатайствовал о приобщении к материалам дела результатов исследования ДТП, которое по его инициативе провели днепровские эксперты.

Сергей Перепелица заявил, что полученные результаты прояснили три ключевых момента, которые могут повлиять на приговор его подзащитного.

"Во-первых, днепровские эксперты установили среднюю скорость автомобиля Lexus - 106 километров в час. Второе. Когда автомобиль Folkswagen начал движение, Lexus находился в 120 метрах от него. То есть как Дронов мог установить, что этот автомобиль несется на огромной скорости и не будет останавливаться? Третье. Согласно результатам экспертизы, автомобиль Lexus имел техническую возможность, двигаясь с указанной скоростью, избежать столкновения путем полной остановки", - рассказал адвокат Дронова.

Во время заседания судья Виктор Попрас также допросил одного из экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которая проводила дополнительную техническую экспертизу. Юлия Носатенко отвечала за фототехнический анализ аварии, а также схематическое построение границ перекрестка и расположения автомобиля Дронова.

На предыдущих заседаниях она не появлялась, потому что находилась на больничном.

Напомним, во время допроса в суде эксперт Виталий Варлахов сообщил, что для проведения экспертизы он использовал данные одной видеозаписи. Также специалист добавил, что в зависимости от угла съёмки границы условной линии могут меняться. Однако на вопрос адвоката Дронова Сергея Перепилицы о том, сколько градусов составил угол съёмки, Варлахов ответить не смог.

На сегодняшнем заседании не смогла ответить на этот вопрос и Юлия Носатенко, которая сообщила во время допроса, что для определения угла съемки необходимо проводить дополнительное исследование.

Судья принял ходатайство Перепелицы о приобщению к делу результатов днепровских экспертов и объявил о перерыве в судебных заседаниях. Следующее назначали на 8 января 2019 года в 15.00.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской произошло смертельное ДТП. 11 человек пострадали: шестеро погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести.


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