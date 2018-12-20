Daimler испытает электрические грузовики на Западном побережье США
Автоконцерн Daimler начинает тестирование электрических грузовиков на Западном побережье США.
В четверг на мероприятии в Южной Калифорнии компания Daimler Trucks of North America (DTNA) передала ключи от электрического грузового автомобиля Freightliner eM2 компании Penske Truck Leasing. Автомобиль разрабатывался Daimler в течение нескольких лет, но последние девять месяцев обе компании работали вместе, чтобы создать то, что будет хорошо вписываться в бизнес Penske.
Нынешние грузовики Freightliner воплощают сотрудничество немецкого автопроизводителя с Penske и Southern California Edison. Эти партнёрские отношения особенно важны для Daimler, так как они могут помочь автоконцерну узнать, как эти автомобили будут использоваться в реальном мире.
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Транспорт
20.12.2018 23:50