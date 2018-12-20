Автомобиль въехал в толпу в Германии: один погибший, 8 раненых

Водитель, возможно, пытался совершить самоубийство.

Автомобиль въехал в остановку в Германии
Фото: bild.de
Автомобиль въехал в остановку в Германии

В немецком городе Реклингхаузен легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на автобусной остановке. По предварительным данным, травмы получили девять человек, одна из пострадавших погибла. Об этом пишет местное издание Bild.

По предварительным данным полиции, автомобиль выехал полосу встречного движения, а затем на тротуар, после чего наехал на остановку и людей. В полиции сообщили, что не исключают версии ДТП или намеренного действия водителя, в том числе попытки самоубийства.

Уточняется, что водитель не получил критических травм. Задержан ли он, не указано.

На место происшествия приехали бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. Район рядом с остановкой оцепили.

Напомним, прошлой осенью в Кривом Роге во время гонок водитель не справился с управлением и вылетел в толпу зрителей.


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