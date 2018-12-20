Uber получил разрешение на возобновление тестирования самоуправляемых автомобилей в Пенсильвании
Сервис заказа такси Uber получил разрешение властей Пенсильвании на возобновление тестирования самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования штата. Это произошло спустя девять месяцев после того, как программа испытаний была приостановлена компанией из-за смертельного дорожно-транспортного происшествия в Аризоне.
REUTERS/Natalie Behring
Представитель компании заявил во вторник, что испытания самоуправляемых автомобилей пока не возобновлены.
В прошлом месяце Uber сообщила, что в случае возобновления испытаний, их будут производить только при условии нахождения двух сотрудников на передних сиденьях самоуправляемого автомобиля и с постоянно включенной системой автоматического торможения. Также было обещано применять более жёсткий контроль обеспечения безопасности движения сотрудниками.
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Транспорт
20.12.2018 12:43