?Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 года

За два месяца работы дорожной полиции вынесено 18 тыс. постановлений о нарушениях ПДД и взыскано 4 млн гривен штрафов.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время дорожная полиция обеспечена 99 радарами trucam и работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км.

По словам Князева, за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тыс. постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн гривен штрафов.

"Что касается оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки - за государственные средства. Если за средства местных громад будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона", - добавил глава Нацполиции.

В настоящее время полицейские используют ручной прибор фиксации скорости truCam, и "других приборов пока нет".

Князев подчеркнул, что большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета министров, ведомства и внутриминистерских документов.

"Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация заработает по всей стране", - сказал глава Нацполиции.

Напомним, в конце ноября патрульная полиция решила увеличить количество мест на дорогах, где размещены американские радары TruCam.