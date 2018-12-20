Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 года
За два месяца работы дорожной полиции вынесено 18 тыс. постановлений о нарушениях ПДД и взыскано 4 млн гривен штрафов.
Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
В настоящее время дорожная полиция обеспечена 99 радарами trucam и работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км.
По словам Князева, за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тыс. постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн гривен штрафов.
"Что касается оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки - за государственные средства. Если за средства местных громад будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона", - добавил глава Нацполиции.
В настоящее время полицейские используют ручной прибор фиксации скорости truCam, и "других приборов пока нет".
Князев подчеркнул, что большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета министров, ведомства и внутриминистерских документов.
"Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация заработает по всей стране", - сказал глава Нацполиции.
Напомним, в конце ноября патрульная полиция решила увеличить количество мест на дорогах, где размещены американские радары TruCam.
С 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Ранее ПДД предусматривали максимальную скорость в населенных пунктах 60 км/час. На отдельных участках дорог при согласовании с Нацполицией разрешенная скорость может быть увеличена. Так сделано, например, на некоторых магистралях в Киеве.
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