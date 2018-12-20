Князев анонсировал создание авиационной полиции

Часть французских вертолетов пойдет Национальной полиции.

Князев анонсировал создание авиационной полиции

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев анонсировал создание отдельного авиационного подразделения полиции.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

Князев заявил, что это подразделение обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимых мест, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.

"Например, в случае получения информации о происшествии с пострадавшими и невозможности добраться до места наземным транспортом - принимается решение о немедленном применения вертолета. Он одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - заявил Князев.

Напомним, весной 2018 года Украина договорилась с Францией о закупке 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.

В 2017 году полиция использовала арендованный вертолет с надписью "Полиция". Он неоднократно появлялся на мероприятиях с участием руководства Министерства внутренних дел, в том числе во время представления речного патруля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Тепловозы General Electric будут работать на мариупольском направленииТепловозы General Electric будут работать на мариупольском направлении
Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27
15-летний подросток погиб на Буковине, катаясь на санках, прицепленных к авто15-летний подросток погиб на Буковине, катаясь на санках, прицепленных к авто
Девушки автовыставки Essen Motor Show 2018Девушки автовыставки Essen Motor Show 2018
"Укрзализныця" начала эксплуатацию локомотивов General Electric
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сопротивлялся полицииВ Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сопротивлялся полиции
Минздрав анонсировал сокращение времени приезда "скорой" до 10 минут в городахМинздрав анонсировал сокращение времени приезда "скорой" до 10 минут в городах
"Киевавтодор" анонсировал строительство новой дороги на ДВРЗ"Киевавтодор" анонсировал строительство новой дороги на ДВРЗ
В киевской больнице умер грабитель, попавший под колеса полицииВ киевской больнице умер грабитель, попавший под колеса полиции
В Киеве на Оболони автомобиль врезался в пост полиции и перевернулсяВ Киеве на Оболони автомобиль врезался в пост полиции и перевернулся
Южанина анонсировала принятие законов о "евробляхах" на следующей неделеЮжанина анонсировала принятие законов о "евробляхах" на следующей неделе
Украинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полицииУкраинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полиции
"Укрзализныця" анонсировала "листы ожидания" билетов"Укрзализныця" анонсировала "листы ожидания" билетов
Лейтенанта полиции задержали на взятке в $600 в КиевеЛейтенанта полиции задержали на взятке в $600 в Киеве
В Киеве водитель на Ланосе, убегая от полиции, перевернулся и разбил три автоВ Киеве водитель на Ланосе, убегая от полиции, перевернулся и разбил три авто
Последние новости
Подгружаем последние новости