Князев анонсировал создание авиационной полиции

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев анонсировал создание отдельного авиационного подразделения полиции.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

Князев заявил, что это подразделение обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимых мест, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.

"Например, в случае получения информации о происшествии с пострадавшими и невозможности добраться до места наземным транспортом - принимается решение о немедленном применения вертолета. Он одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - заявил Князев.

Напомним, весной 2018 года Украина договорилась с Францией о закупке 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.

В 2017 году полиция использовала арендованный вертолет с надписью "Полиция". Он неоднократно появлялся на мероприятиях с участием руководства Министерства внутренних дел, в том числе во время представления речного патруля.