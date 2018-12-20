Князев анонсировал создание авиационной полиции
Часть французских вертолетов пойдет Национальной полиции.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев анонсировал создание отдельного авиационного подразделения полиции.
Об этом сообщила пресс-служба НПУ.
Князев заявил, что это подразделение обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимых мест, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.
"Например, в случае получения информации о происшествии с пострадавшими и невозможности добраться до места наземным транспортом - принимается решение о немедленном применения вертолета. Он одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - заявил Князев.
Напомним, весной 2018 года Украина договорилась с Францией о закупке 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.
В 2017 году полиция использовала арендованный вертолет с надписью "Полиция". Он неоднократно появлялся на мероприятиях с участием руководства Министерства внутренних дел, в том числе во время представления речного патруля.
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