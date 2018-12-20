Под Херсоном при столкновении микроавтобусов погибли пять человек

Водитель "Рено Трафик" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Пять человек погибли, еще один травмирован в дорожно-транспортном происшествии в в Олешковском районе Херсонской области.

ДТП произошло около 13:00 19 декабря на выезде из села Раденск, информирует областная полиция.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля "Рено Трафик", двигаясь в направлении села Великие Копани, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался навстречу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Рено", а также 58-летний водитель УАЗа погибли на месте происшествия. Два пассажира УАЗа с телесными повреждениями были госпитализированы в районную больницу, где один из них от полученных травм скончался.

Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент по статье 286 Уголовного кодекса Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Накануне в ДТП под Житомиром погибли три человека.