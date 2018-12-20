Под Херсоном при столкновении микроавтобусов погибли пять человек

Водитель "Рено Трафик" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Пять человек погибли, еще один травмирован в дорожно-транспортном происшествии в в Олешковском районе Херсонской области.

ДТП произошло около 13:00 19 декабря на выезде из села Раденск, информирует областная полиция.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля "Рено Трафик", двигаясь в направлении села Великие Копани, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался навстречу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Рено", а также 58-летний водитель УАЗа погибли на месте происшествия. Два пассажира УАЗа с телесными повреждениями были госпитализированы в районную больницу, где один из них от полученных травм скончался.

Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент по статье 286 Уголовного кодекса Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Накануне в ДТП под Житомиром погибли три человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Тепловозы General Electric будут работать на мариупольском направленииТепловозы General Electric будут работать на мариупольском направлении
Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27
15-летний подросток погиб на Буковине, катаясь на санках, прицепленных к авто15-летний подросток погиб на Буковине, катаясь на санках, прицепленных к авто
Девушки автовыставки Essen Motor Show 2018Девушки автовыставки Essen Motor Show 2018
"Укрзализныця" начала эксплуатацию локомотивов General Electric
Блок рекламы


Похожие новости
В ДТП под Житомиром погибли три человекаВ ДТП под Житомиром погибли три человека
При столкновении микроавтобуса и грузовика во Львовской области пострадали 7 человек (обновлено)При столкновении микроавтобуса и грузовика во Львовской области пострадали 7 человек (обновлено)
Виновнику ДТП с шестью погибшими во Львовской области присудили пять летВиновнику ДТП с шестью погибшими во Львовской области присудили пять лет
В ДТП под Львовом погибли два человека на LexusВ ДТП под Львовом погибли два человека на Lexus
Семь человек пострадали в аварии с участием "скорой" в ЖитомиреСемь человек пострадали в аварии с участием "скорой" в Житомире
На севере Индии из-за падения автобуса в ущелье погибли 11 человекНа севере Индии из-за падения автобуса в ущелье погибли 11 человек
19 человек пострадали и один погиб при аварии автобуса в Польше19 человек пострадали и один погиб при аварии автобуса в Польше
В Италии в результате взрыва на АЗС погибли два человека, более 10 раненыВ Италии в результате взрыва на АЗС погибли два человека, более 10 ранены
В Армении разбился самолет Су-25, два пилота погиблиВ Армении разбился самолет Су-25, два пилота погибли
Пять самых красивых премьер автосалона в Лос-Анджелесе
Последние новости
Подгружаем последние новости