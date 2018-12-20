Из-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской области
Дорога будет частично перекрыта до 20 декабря.
В среду, 19 декабря, на международной трассе Львов - Рава-Русская произошло ДТП с участием грузовика.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на патрульных.
Авария произошла примерно в 14:40 в селе Гряда, на Жовкивщине. Овтомобиль Chrysler Voyager столкнулся с грузовиком Mercedes. Полицейские установили, что водитель Chrysler выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который в результате ДТП перевернулся. На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Пострадавших в ДТП нет.
Возраст водителей и детали происшествия пока неизвестны. Водитель грузовика рассказал полиции, что в фуре находится товар из стекла, однако, что именно он перевозил, пока неизвестно. Также в полиции сообщили, что у водителя грузовика нет денег, чтобы вызвать спецподъемник.
Сейчас прицеп грузовика перекрыл две из трех полос движения на трассе. В пресс-службе патрульной полиции сообщают, что дорога будет частично перекрыта до 20 декабря.
На месте присутствуют правоохранители, которые регулируют движение.
Напомним, в сентябре под Киевом молоковоз врезался в фуру, попавшую в ДТП за два дня до этого.
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