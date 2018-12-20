?Из-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской области

В среду, 19 декабря, на международной трассе Львов - Рава-Русская произошло ДТП с участием грузовика.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на патрульных.

Авария произошла примерно в 14:40 в селе Гряда, на Жовкивщине. Овтомобиль Chrysler Voyager столкнулся с грузовиком Mercedes. Полицейские установили, что водитель Chrysler выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который в результате ДТП перевернулся. На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Пострадавших в ДТП нет.

Возраст водителей и детали происшествия пока неизвестны. Водитель грузовика рассказал полиции, что в фуре находится товар из стекла, однако, что именно он перевозил, пока неизвестно. Также в полиции сообщили, что у водителя грузовика нет денег, чтобы вызвать спецподъемник.

Фото: zaxid.net

Сейчас прицеп грузовика перекрыл две из трех полос движения на трассе. В пресс-службе патрульной полиции сообщают, что дорога будет частично перекрыта до 20 декабря.

На месте присутствуют правоохранители, которые регулируют движение.