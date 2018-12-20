Компания Маска открыла первый тоннель в Лос-Анджелесе (видео)
Автомобиль во время показательного заезда разогнался до 70 км/час.
Компания The Boring Company Илона Маска открыла свой первый транспортный тоннель для быстрого перемещения автомобилей по городу.
Как отмечает издание N+1, изначальная концепция подразумевала, что автомобили будут передвигаться по тоннелям не самостоятельно, а с помощью специальных плоских электротележек. Во время церемонии открытия первого тоннеля в Лос-Анджелесе Илон Маск рассказал, что компания отказалась от этого из-за сложности в разработке такой конструкции.
Вместо этого въезжающие в тоннель автомобили будут передвигаться самостоятельно, а также быть оборудованы специальной конструкцией с выдвижными горизонтальными колесами, которые будут удерживать автомобиль в центре тоннеля и не давать ему врезаться в бордюр. По словам Маска, такая система будет стоить около 200-300 долларов.
Длина первого построенного тоннеля, расположенного в городе Хоторн округа Лос-Анджелес, составляет 1,83 километра. На обоих концах тоннеля установлены специальные лифты для автомобилей, которые будут заезжать на специальную плоскую платформу и перемещаться между поверхностью и тоннелем.
Во время показательного заезда автомобиль управлялся водителем, а не ехал в автономном режиме, разгонялся до максимальной скорости чуть выше 70 километров в час, а также достаточно сильно бился о стенки тоннеля, особенно в поворотах.
Маск рассказал, что его компания будет заниматься не только строительством транспортных тоннелей, но и начнет строить тоннели для инженерных коммуникаций, в том числе для водоснабжения и кабелей.
Также The Boring Company планирует построить транспортную систему Loop на востоке США - она свяжет Вашингтон и Балтимор. Система будет состоять из множества параллельных тоннелей длиной около 56 километров, а также множества выходов на поверхность, расположенных в городах, находящихся над тоннелями.
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Транспорт
20.12.2018 05:42