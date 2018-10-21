Группа школьников из Ракитного попала в ДТП по дороге из Умани
Двое 13-летних девочек получили травмы, одна из них умерла в больнице.
Группа школьников из Ракитного Киевской области попала в дорожно-транспортное происшествие в Жашковском районе Черкасской области.
Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко.
"Около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля. На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области", - написал он в Facebook.
Согласно сообщению, 17 детей и трое взрослых возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии.
В результате происшествия двое 13-летних девочек получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковской ЦРБ. Позже Проценко сообщил, что одна из пострадавших в ДТП девочек умерла, не приходя в сознание.
Также в больницу попал водитель автобуса. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
На месте происшествия для обеспечения пожарной безопасности находится дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части.
Ранее сегодня под Киевом разбился автобус с актерами "Дизель шоу". Погибла актриса Марина Поплавская.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.10.2018 15:31