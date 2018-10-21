Группа школьников из Ракитного попала в ДТП по дороге из Умани

Двое 13-летних девочек получили травмы, одна из них умерла в больнице.

Группа школьников из Ракитного Киевской области попала в дорожно-транспортное происшествие в Жашковском районе Черкасской области.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко.

Фото: #facebook#.com/konstantin.protsenko

"Около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля. На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области", - написал он в Facebook.

Фото: #facebook#.com/konstantin.protsenko

Согласно сообщению, 17 детей и трое взрослых возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии.

В результате происшествия двое 13-летних девочек получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковской ЦРБ. Позже Проценко сообщил, что одна из пострадавших в ДТП девочек умерла, не приходя в сознание.

Также в больницу попал водитель автобуса. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Фото: #facebook#.com/konstantin.protsenko

На месте происшествия для обеспечения пожарной безопасности находится дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части.