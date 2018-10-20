Украинский вертолет пополнил флот Берлинской вертолетной службы

Mi-8MSB недавно получил европейский сертификат летной годности.

Берлинская вертолетная служба Spezialflug Berlin Hubschrauberdienste GmbH взяла на службу украинский вертолет Mi-8MSB, получивший недавно европейский сертификат летной годности, и намерена продвигать эту винтокрылую машину дальше.

«Благодаря чрезвычайно мощным двигателям производства «Мотор Сич» мы видим большой потенциал для Mi-8MSB в Европе, а также в арабских странах и в Африке. Теперь, когда стало известно, что мы можем наконец использовать вертолет, мы получили многочисленные запросы от клиентов», - рассказал Укринформу руководитель пресс-службы компании и авиационный эксперт Хайнрих Гроссбонгардт.

По его словам, летом прошлого года были проведены испытания при высоких температурах в странах Средиземноморья, а также в Германии.

«Никто больше не может летать при таких температурах при максимальной загрузке», - говорит эксперт. Другие вертолеты такого размера быстро достигали пределов своих возможностей и не могли подниматься в воздух с полной загрузкой, некоторые машины вовсе не могут летать при внешней температуре выше 40 градусов.

Однако, украинская машина показала себя великолепно: Ми-8 с новыми моторами может работать при экстремально жарких погодных условиях - 55 градусах по Цельсию - с полной загрузкой. Это делает ее особенно интересной как раз для операций в жарких регионах. Гроссбонгардт сообщил, что компания уже получили заказы из Африки и стран Персидского залива на Ближнем Востоке.

В самой Германии, как рассказал собеседник агентства, вертолет будет использоваться преимущественно для монтажа мачт, в том числе передачи сигнала. Уже получен заказ на электрификацию железнодорожной ветки, вдоль которой надо установить несколько сотен опор электропередач. Кроме того, винтокрылая машина будет полезна при тушении пожаров, поскольку может доставить к его эпицентру очень много воды.

Spezialflug Berlin Hubschrauberdienste GmbH – базирующийся в Берлине оператор вертолетов, специализируется на таких работах как каргоперевозки, работы на шельфе, перевозка и установки кранов и тяжелых конструкций. Кроме того, компания имеет многолетний опыт в области пожаротушения и других операций при стихийных бедствиях.