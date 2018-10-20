Смертельное ДТП с участием полицейского авто произошло во Львовской области

Один патрульный погиб, еще один госпитализирован.

Автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовым автомобилем во Львовской области.

Авария произошла 20 октября в 15:50 на трассе "Львов - Рава-Русская" около села Мощана Жовковского района.

Фото: ZAXID.NET

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

После столкновения грузовик слетел с трассы. От удара из поврежденного бака вытекло 500 литров солярки.

Фото: ZAXID.NET

Ранее сегодня под Киевом разбился автобус с актерами "Дизель шоу". Погибла актриса Марина Поплавская.


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