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Смертельное ДТП с участием полицейского авто произошло во Львовской области Один патрульный погиб, еще один госпитализирован. Автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовым автомобилем во Львовской области. Авария произошла 20 октября в 15:50 на трассе "Львов - Рава-Русская" около села Мощана Жовковского района. Фото: ZAXID.NET Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области. После столкновения грузовик слетел с трассы. От удара из поврежденного бака вытекло 500 литров солярки. Фото: ZAXID.NET Ранее сегодня под Киевом разбился автобус с актерами "Дизель шоу". Погибла актриса Марина Поплавская.

LB.ua

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