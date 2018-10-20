Украинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полиции

Ранее польский суд запретил ему управлять транспортными средствами.

Украинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полиции
Фото: dzienniklodzki.pl

Польская полиция задержала 25-летнего гражданина Украины за попытку дать взятку во время дорожного контроля. Об этом пишет "Польское радио".

“По информации полиции, украинца задержали на одной из улиц города Ополе. Внимание полицейских мужчина привлек тем, что, увидев их, попытался скрыть лицо солнцезащитным козырьком, а когда это не удалось – пытался спрятаться за рулем”, - говорится в сообщении.

Полицейский патруль задержал автомобиль с водителем, который странно себя вел. При проверке выяснилось, что ранее польский суд запретил гражданину Украины управлять транспортными средствами. Когда полицейские узнали об этом, украинец предложил им взятку – 100 злотых и 30 евро.

Гражданину Украины предъявили обвинение в нарушении судебного запрета и взяточничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее начальника поста "Рава-Русская" Львовской таможни поймали на взятках.


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