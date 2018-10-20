Tesla начала выпуск более дешёвой версии электромобиля Model 3 с запасом хода 418 км

Компания Tesla анонсировала выпуск версии электромобиля Model 3 со средней дальностью пробега на одном заряде батарей, которая дешевле модели Model 3 Long Range с большим запасом хода.

Это всё ещё не базовая модель за $35 000, выпуск которой был отложен до 2019 года. Цена новинки начинается с $45 000 без учёта субсидий.

Новая версия, о которой генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) сообщил в Твиттере, поставляется с таким же аккумуляторным блоком, что и топовая модель Tesla Model 3 Long Range с пробегом в 310 миль (499 км), но в нём меньшее количество элементов, что объясняет её более низкую цену и меньший запас хода. Вместо пробега в 499 км на одном заряде с максимальной скоростью 233 км в час и набором скорости с 0 до 100 км в час за 4,5 с у старшей модели новая версия Model 3 обеспечивает пробег 418 км на одном заряде с максимальной скоростью 201 км/ч в час и время разгона с 0 до 100 км/ч в пределах 5,6 с.

Добавление расширенных функций системы Autopilot увеличивает цену новинки на $5000, как в случае с другими моделями Tesla. Кроме того, опция двух двигателей и полный привод теперь ограничена вариантом Tesla Model 3 Long Range, стоимость которого выросла до $54 000, а новая версия Model 3 поставляется только с задним приводом.



