Премьера нового календаря Miss Tuning 2019
Сегодня в «Амазонках» долгожданная премьера нового календаря Miss Tuning 2019 с очаровательной Лаурой Фитцек из немецкого Саарлуиса, которая в мае этого года была признана «первой леди мирового автотюнинга» по итогам суперфинала конкурса, проходившего в рамках выставки Tuning World Bodensee.
Вместе главным призом, тюнингованным Nissan Micra от ателье G.St?rt Industries, 24-летняя кареглазая шатенка получила почетную и приятную обязанность стать главной звездой нового календаря Miss Tuning 2019, автором которого вновь стал известный фотограф журнала Playboy Андреас Райтер. Местом для фотосессии на этот раз была выбрана Швеция.
В качестве партнеров новой «королевы тюнинга» на страницах календаря выступили автомобили, доработанные известными шведскими мастерами тюнинга Йоханом Эрикссоном и Хенриком Маттсоном, неоднократно становившихся победителями и призерами конкурса European Tuning Showdown 2018, проходящего в рамках ежегодного тюнинг-шоу во Фридрихсхафене на берегу Боденского озера.
Приятных выходных! И до следующей пятницы.
В нашей постоянной рубрике страницы нового календаря Miss Tuning 2019 с Лаурой Фитцек.
Михаил Сонин. Фото www.tuningworldbodensee.de.
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