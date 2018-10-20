Премьера нового календаря Miss Tuning 2019

Сегодня в «Амазонках» долгожданная премьера нового календаря Miss Tuning 2019 с очаровательной Лаурой Фитцек из немецкого Саарлуиса, которая в мае этого года была признана «первой леди мирового автотюнинга» по итогам суперфинала конкурса, проходившего в рамках выставки Tuning World Bodensee.

Вместе главным призом, тюнингованным Nissan Micra от ателье G.St?rt Industries, 24-летняя кареглазая шатенка получила почетную и приятную обязанность стать главной звездой нового календаря Miss Tuning 2019, автором которого вновь стал известный фотограф журнала Playboy Андреас Райтер. Местом для фотосессии на этот раз была выбрана Швеция.

Премьера нового календаря Miss Tuning 2019

В качестве партнеров новой «королевы тюнинга» на страницах календаря выступили автомобили, доработанные известными шведскими мастерами тюнинга Йоханом Эрикссоном и Хенриком Маттсоном, неоднократно становившихся победителями и призерами конкурса European Tuning Showdown 2018, проходящего в рамках ежегодного тюнинг-шоу во Фридрихсхафене на берегу Боденского озера.

Премьера нового календаря Miss Tuning 2019

Приятных выходных! И до следующей пятницы.

Амазонки по пятницам: Miss Tuning Calendar 2019

В нашей постоянной рубрике страницы нового календаря Miss Tuning 2019 с Лаурой Фитцек.


CarClub
Михаил Сонин. Фото www.tuningworldbodensee.de.


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