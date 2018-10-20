Сегодня в «Амазонках» долгожданная премьера нового календаря Miss Tuning 2019 с очаровательной Лаурой Фитцек из немецкого Саарлуиса, которая в мае этого года была признана «первой леди мирового автотюнинга» по итогам суперфинала конкурса, проходившего в рамках выставки Tuning World Bodensee.

Вместе главным призом, тюнингованным Nissan Micra от ателье G.St?rt Industries, 24-летняя кареглазая шатенка получила почетную и приятную обязанность стать главной звездой нового календаря Miss Tuning 2019, автором которого вновь стал известный фотограф журнала Playboy Андреас Райтер. Местом для фотосессии на этот раз была выбрана Швеция.

В качестве партнеров новой «королевы тюнинга» на страницах календаря выступили автомобили, доработанные известными шведскими мастерами тюнинга Йоханом Эрикссоном и Хенриком Маттсоном, неоднократно становившихся победителями и призерами конкурса European Tuning Showdown 2018, проходящего в рамках ежегодного тюнинг-шоу во Фридрихсхафене на берегу Боденского озера.

Приятных выходных! И до следующей пятницы.

В нашей постоянной рубрике страницы нового календаря Miss Tuning 2019 с Лаурой Фитцек.