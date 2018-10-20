Под Киевом разбился автобус с актерами "Дизель шоу"
Актриса Марина Поплавская погибла, еще четверо получили тяжелые травмы.
Под Киевом утром 20 октября состоялось смертельное ДТП с участием автобуса, в котором ехали актеры "Дизель шоу". Об этом сообщает dtp.kiev.ua
Авария произошла около 6 утра возле с. Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев-Чоп.
"Произошло столкновение автобуса "Неоплан" с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская", - говорится в сообщении.
Тело погибшей направлено в морг. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы. Они доставлены в больницу.
"Спидометр застыл на 100+ кмч...", - сообщили очевидцы.
Как уточнили в полиции, в автобусе находилось 14 пассажиров.
По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевской области, медики.
Водитель автобуса задержан. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера в Киеве автобус насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге после драки.
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