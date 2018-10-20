В Индии поезд въехал в толпу людей на религиозном фестивале

Известно о как минимум 50 погибших, число раненых уточняется.

В Индии скоростной поезд, не останавливаясь, въехал в толпу людей, пришедших на религиозный праздник.

Об этом сообщат Reuters.

На данный момент известно о как минимум 50 погибших. Количество раненых уточняется.

Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара. Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками.

По словам очевидцев, приближающийся поезд было невозможно услышать из-за треска огня и пиротехники.

Министр внутренних дел Индии подтвердил факт трагедии. В своем микроблоге Twitter он сообщил, что на месте работают специалисты. По его словам, правительство предоставит всю необходимую помощь региональным властям.

VIDEO: Over 50 feared dead as train mows down Dussehra revellers near Amritsar. pic.twitter.com/HXm9QcY1rz — The Indian Express (@IndianExpress) 19 октября 2018 г.

Напомним, в августе в Индии жертвами наводнений, непрекращающихся третий месяц, стали более 350 человек.