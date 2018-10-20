В Индии поезд въехал в толпу людей на религиозном фестивале
Известно о как минимум 50 погибших, число раненых уточняется.
В Индии скоростной поезд, не останавливаясь, въехал в толпу людей, пришедших на религиозный праздник.
Об этом сообщат Reuters.
На данный момент известно о как минимум 50 погибших. Количество раненых уточняется.
Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара. Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками.
По словам очевидцев, приближающийся поезд было невозможно услышать из-за треска огня и пиротехники.
Министр внутренних дел Индии подтвердил факт трагедии. В своем микроблоге Twitter он сообщил, что на месте работают специалисты. По его словам, правительство предоставит всю необходимую помощь региональным властям.
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