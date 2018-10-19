В Киеве "Интерсити" сбил насмерть мужчину, выпивавшего на путях

После происшествия выжившие выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

На железнодорожной станции «Фармацевтическая» в Киеве скоростной поезд Интерсити+ №725 сообщением "Харьков - Киев " сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Информатор.

Инцидент произошел в пятницу, 19 октября, около 11:50.

По словам дежурной по переезду, который находится рядом со станцией, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального ж/д вокзала ехал скоростной поезд. Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал. К сожалению, один из мужчин увернуться не успел.

Фото: kiev.informator.ua

Друг погибшего рассказал, что он увидел поезд вдалеке, но скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел. В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

Фото: kiev.informator.ua

Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предварительно, он скончался от серьезной открытой черепно-мозговой травмы. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.