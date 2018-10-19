В Ужгороде грузовой поезд сошел с рельсов и чуть не разрушил жилой дом
Полиция собирается открыть уголовное производство.
В Ужгороде в городской черте сошли с рельсов два вагона грузового поезда и чуть не разрушили жилой дом.
Об этом сообщил депутат городского совета Мирослав Горват, передает "Центр транспортных стратегий".
Инцидент произошел на улице Пограничной, в неспоредственой близости к частному сектору. Один из сошедших с рельсов вагонов, как видно по фото, опубликованных депутатом, сильно накренился в сторону жилого дома.
Позже Горват уточнил, что по состоянию на 12:00 один вагон удалось оттащить от места происшествия. Второй железнодорожники попытаются выровнять его и поставить обратно на колею.
В местной полиции заявили, что усматривают в происшествии уголовное правонарушение и намерены открыть производство.
Следственно-оперативная группа осмотрела поезд и установила, что он возвращался в депо. Есть основания полагать, что причиной произошедшего стало плохое дорожное покрытие.
Напомним, в четверг из-за пьяного пассажира из поезда "Николаев - Киев" эвакуировали 800 человек.
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