В Ужгороде грузовой поезд сошел с рельсов и чуть не разрушил жилой дом

Полиция собирается открыть уголовное производство.

?В Ужгороде грузовой поезд сошел с рельсов и чуть не разрушил жилой дом
Фото: cfts.org.ua

В Ужгороде в городской черте сошли с рельсов два вагона грузового поезда и чуть не разрушили жилой дом.

Об этом сообщил депутат городского совета Мирослав Горват, передает "Центр транспортных стратегий".

Инцидент произошел на улице Пограничной, в неспоредственой близости к частному сектору. Один из сошедших с рельсов вагонов, как видно по фото, опубликованных депутатом, сильно накренился в сторону жилого дома.

Фото: cfts.org.ua

Позже Горват уточнил, что по состоянию на 12:00 один вагон удалось оттащить от места происшествия. Второй железнодорожники попытаются выровнять его и поставить обратно на колею.

Фото: cfts.org.ua

В местной полиции заявили, что усматривают в происшествии уголовное правонарушение и намерены открыть производство.

Следственно-оперативная группа осмотрела поезд и установила, что он возвращался в депо. Есть основания полагать, что причиной произошедшего стало плохое дорожное покрытие.

Напомним, в четверг из-за пьяного пассажира из поезда "Николаев - Киев" эвакуировали 800 человек.


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