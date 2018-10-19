Прокуратура передала арестованное судно "Норд" в пользование АРМА

Такое решение принято для сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание судна.

Прокуратура Крыма передала Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вещественное доказательство в уголовном производстве - судно СЧС "Норд" (бортовой номер М -13-0057).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что передача состоялась во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области.

"Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", - сообщил начальник управления прокуратуры Крыма Евгений Комаровский.

По его словам, такое решение было принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

В прокуратуре напомнили, что 4 октября ими в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины - капитана судна "Норд" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

"Так, капитан судна СЧС "Норд", в ущерб интересам Украины обеспечил незаконный выезд со временно оккупированной территории Украины за пределами разрешенных порядком контрольных пунктов пересечения административной границы с полуостровом Крым членам экипажа указанного судна, с целью промышленного вылова рыбы", - пояснили в ведомстве.

Напомним, роSSийский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту задержан 25 марта 2018 года.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 30 августа Горбенко был уведомлен о завершении досудебного расследования.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 Кодекс Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.