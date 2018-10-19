"Укрзализныця" создала станцию "Борисполь-аэропорт"

Осталось проложить полкилометра путей и достроить путепровод.

"Укрзализныця" завершила процедуру официального утверждения названия станции "Борисполь-аэропорт", куда будут ходить поезда с "Киева-Пассажирского".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

По состоянию на середину октября 2018 года на станции были построены две 114-метровые платформы, где еще укладывают покрытие из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтированы 18 из 46 стоек.

Железнодорожная ветка к этой станции пока не достроена - осталось уложить еще 498 метров железнодорожного полотна.

Кроме того, необходимо достроить путепровод через автодорогу. Там монтируются пролетные сооружения. На уже готовых участках сооружениях выполнено устройство консолей, плит, перильного ограждения, монтаж тротуарных плит. На днях планируется монтировать шестое пролетное строение. Также забетонированы 36 буронабивных свай, а также ростверков, стоек, ригелей всех опор.

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

В 2011 году Украина в рамках проекта "Воздушный экспресс" (скоростной электрички из Киева в аэропорт "Борисполь") заключила кредитный договор с Эксимбанком Китая на 372,3 млн долларов. Генподрядчиком проекта должна была стать China Machinery Engineering Corporation. Первый символический костыль, означавший начало реализации нацпроекта, был забит еще в конце 2011 года. Однако после этого строительство остановилось.

Осенью 2015 года ревизия деятельности госпредприятия "Нацпроект "Воздушный экспресс" выявила хищения на сотни миллионов гривен. В апреле 2017 года бывшего и.о. директора предприятия отправили под заочный суд.

В апреле 2017 года к проекту вернулись. Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что при нынешних темпах развития аэропорта рельсовое сообщение с Киевом станет необходимым уже через несколько лет.