В Киеве автобус насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге после драки

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, причины и также степень вины каждого из участников.

В Днепровском районе Киева автобус насмерть переехал мужчину, который лежал на дороге.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В дежурную часть около 6 часов утра поступил вызов о драке двух мужчин, а впоследствии - о ДТП. По предварительной информации, погибший мужчина пострадал во время драки с неизвестным и остался лежать на проезжей части, где на него наехал автобус.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По вызову выехали патрульные, следственно-оперативная группа и следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

"Осмотрев место происшествия и опросив свидетелей, правоохранители установили, что после драки между двумя мужчинами один из участников начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть улицы Кибальчича, оппонент догнал его и сделал подножку а, когда тот упал - избил его. После побоев пострадавший остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус «МАЗ», который совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 35 лет. Врачи констатировали смерть, причина которой будет установлена после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причины и последствия, а также степень вины каждого из участников.

Напомним, ранее в Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полицией.


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