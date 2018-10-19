Единственный сторожевой корабль морской охраны в Азовском море спущен на воду после ремонта
Восстановлением судна занимался Азовский судоремонтный завод.
Единственный сторожевой корабль морской охраны в Азовском море BG-32 "Донбас" спущен на воду после планового ремонта.
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
Восстановлением судна занимался Азовский судоремонтный завод, выигравший тендер на проведение ремонтных работ. Они включали в себя модернизацию отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистку и покраску корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн.
Сейчас проводятся испытания.
"Донбасс" - крупнейшее из судов Мариупольского отряда морской охраны.
Напомним, что Украина усиливает свое присутствие в Азовском море в связи с роSSийской угрозой. В сентябре в Азовское море по суше перевезли малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг", а поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" совершили переход из Черного моря своим ходом.
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