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Движение поездов на синей ветке Киевского метро восстановлено (обновлено) Неисправный состав отправлен в депо для осмотра и ремонта. Фото: kp.ua Из-за поломки поезда на станции "Почайная" (бывшая "Петровка") в Киевском метро частично закрыли синюю ветку. “Синяя ветка. Поломка поезда на станции "Почайна”, - сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в фейсбуке. По данным LB.ua, в поезде произошла утечка воздуха из тормозной системы. Движение поездов организовали от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Обновление. Неисправный состав отправили в депо для установления причин поломки и ремонта. Движение поездов на синей ветке метрополитена восстановлено, перерыв в движении составил около 40 минут. Напомним, на станции метро "Арсенальная" метрополитен начал капитальный ремонт эскалаторов, который продлится 15 месяцев.

LB.ua

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