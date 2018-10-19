Движение поездов на синей ветке Киевского метро восстановлено (обновлено)

Неисправный состав отправлен в депо для осмотра и ремонта.

Движение поездов на синей ветке Киевского метро восстановлено (обновлено)
Фото: kp.ua

Из-за поломки поезда на станции "Почайная" (бывшая "Петровка") в Киевском метро частично закрыли синюю ветку.

“Синяя ветка. Поломка поезда на станции "Почайна”, - сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в фейсбуке. По данным LB.ua, в поезде произошла утечка воздуха из тормозной системы.

Движение поездов организовали от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади".

Обновление. Неисправный состав отправили в депо для установления причин поломки и ремонта. Движение поездов на синей ветке метрополитена восстановлено, перерыв в движении составил около 40 минут.

Напомним, на станции метро "Арсенальная" метрополитен начал капитальный ремонт эскалаторов, который продлится 15 месяцев.


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