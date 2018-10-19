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На синей ветке Киевского метро поломался поезд С Оболони в центр на метро попасть невозможно. Фото: kp.ua Из-за поломки поезда на станции "Почайная" (бывшая "Петровка") в Киевском метро частично закрыли синюю ветку. “Синяя ветка. Поломка поезда на станции "Почайна”, - сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в фейсбуке. По данным LB.ua, в поезде произошла утечка воздуха из тормозной системы. Движение поездов организовали от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади".

LB.ua

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