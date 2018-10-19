800 человек эвакуировали с поезда "Николаев - Киев" из-за пьяного пассажира

Взрывчатке в его сумке не оказалось.

В четверг, 18 октября, с поезда, который ехал из Николаева в Киев , пришлось эвакуировать около 800 пассажиров. Причиной стало сообщение одного из них о взрывчатке в сумке, информирует пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

К правоохранителям обратился начальник поезда и сообщил о пассажире с взрывчаткой. Поэтому поезд остановили на одной из станций Николаевской области и провели эвакуацию пассажиров.

Фото: mk.npu.gov.uа

Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, взрывчатки у пассажира не нашли. Злоумышленником оказался 36-летний пьяный мужчина, его задержали.

Действия мужчины подпадают под признаки ст. 259 "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями", что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Херсоне неизвестные заминировали автомобиль, припаркованный возле школы. Взрывчатку деактивировали и направили на экспертизу.