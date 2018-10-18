В Китае состоялись испытания крупного транспортного беспилотника

Самолет «Фэйхун 98» представляет собой биплан, внешне напоминающий Ан-2. Основой разработки послужил обычный (т. е. пилотируемый) транспортный самолет «Юнь 5Б». Работами занималась Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Масса «Фэйхун 98» составляет 2,5 тонны, объем грузового отсека — 15 кубических метров, максимально он может перевозить 1,5 тонны.

Воздушное судно способно летать на высоте до 4,5 тысячи метров со скоростью 180 километров в час. Радиус действия составляет 1200 километров. Он может взлетать и садиться на полосе длиной в 150 метров. Самолет может перевозить как гражданские так и военные грузы.

Во время создания самолета инженеры применили инновационную систему управления беспилотными аппаратами, которую разработали специалисты корпорации.

Китайские конструкторы в последнее время явно поставили себе амбициозные цели в области БПЛА. Не так давно проходили сообщения об испытаниях вертолета-беспилотника, гиперзвукового ударного дрона и строительстве крупнейшей аэродинамической трубы.



