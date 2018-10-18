Porsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в США

Porsche ведёт подготовку к выходу на рынок США своего первого полностью электрического автомобиля Taycan, известного также как Mission E.

Немецкий автопроизводитель, наращивающий усилия по развертыванию инфраструктуры зарядных станций перед запуском автомобиля в стране, предложил своим дилерам разделить часть затрат на подготовку к этому событию.

Ранее в этом году компания объявила о планах по развертыванию сотен станций, способных обеспечить высокую скорость зарядки, включая сеть из 500 зарядных станций для электромобилей, которая будет построена в США и Канаде в преддверии запуска Taycan.

autonews.com

Porsche уточнила, что часть станций новой сети будет установлена в дилерских центрах. Гендиректор Porsche Cars North America Клаус Зеллмер (Klaus Zellmer) сообщил ресурсу Automotive News о принятом решении увеличить число устанавливаемых станций до 700 единиц. Финансирование установки порядка 200 зарядных станций должны обеспечить дилеры, в среднем $300–$400 тыс. за единицу. По словам Зеллмера, на возврат инвестиций потребуется несколько лет.

В дополнение к дилерской сети зарядки Porsche также будет использовать свои сверхскоростные зарядные станции мощностью 350 кВт.

Зеллмер рассказал, что компания сейчас ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Electrify America, ChargePoint и EVgo, располагающими собственными сетями зарядных станций для электромобилей. Он предполагает, что к концу года будет подписан контракт с одной из этих компаний.



