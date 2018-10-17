Прокуратура Сумской области объявила подозрение организатору заграничной поездки, в которой погиб ребенок

Учительница, организовавшая поездку 26 детей, допустила серьезные нарушения.

Прокуратура Сумской области объявила подозрение организатору заграничной поездки, в которой погиб ребенок
Фото: virtualbrest.by

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении учительнице, организовавшей поездку в Беларусь для футбольной команды, которая попала в ДТП в мае этого года. Об сообщила пресс-служба ведомства.

Учительницу Великописаревской специализированной школы подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Всего в поездке участвовали 26 детей, их родители написали нотариальные доверенности на учительницу с разрешением на поездку, а учительница "взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину".

Однако при организации поездки были допущены серьезные нарушения. Вместо комфортабельного автобуса и сменных водителей дети отправились в Беларусь на легковых автомобилях, водители ехали без смен, в том числе в ночное время. Прокуратура полагает, что такое решение было принято нарочно, чтобы не согласовывать выезд группы с Национальной полицией.

"Как следствие, именно из-за усталости после длительного ночного переезда водитель допустил нарушение правил дорожного движения", - сказано в заявлении.

Учительница является также депутатом Великописаревской поселкового совета Сумской области седьмого созыва, поэтому согласно действующему законодательству, сообщение о подозрении ей сообщила прокуратура области.

Напомним, 13 мая 2018 года группа детей из Сумской области попала в ДТП в Беларуси на автодороге Каменец-Шерешево-Свислочь. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шестеро мальчиков, еще один ребенок погиб.


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